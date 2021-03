Negli ottavi della Champions League 2010/11 lo Shakhtar ha battuto complessivamente 6-2 la Roma, raggiungendo i quarti per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Il club italiano si è vendicato nella stessa fase ma sette anni dopo, vincendo per i gol in trasferta (1-2 t, 1-0 c), arrivando in quell'edizione sino alla semifinale - miglior piazzamento della Roma in UEFA Champions League. Edin Džeko ha segnato al ritorno il gol qualificazione.