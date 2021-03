Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United , in calendario giovedì 11 marzo alle 18:55 a Old Trafford . Il terzino francese è stato fermato da un virus gastrointestinale e non fa parte dell'elenco dei convocati di Stefano Pioli, costretto già a fare a meno di Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic, Ibrahimovic, Rebic e Daniel Maldini. Al suo posto è favorito Dalot , già schierato a sinistra nella trasferta di Verona, in cui il portoghese è andato anche a segno. Scelte obbligate in attacco, con il solo Leao a disposizione, mentre contro lo United Pioli si affiderà alle sue certezze: Donnarumma tra i pali, Kjaer e Tomori al centro della difesa e Kessie in mezzo al campo. Fa parte dell'elenco dei convocati Romagnoli, che però non è in perfette condizioni e non sarà titolare. In lista c'è Tonali e tra i 19 convocati c'è spazio per il giovane attaccante della Primavera Riccardo Tonin , classe 2001 .

"ll passato non conta": Milan pronto per Old Trafford

Una settimana intensa, con due sfide al Manchester United e nel mezzo la partita di campionato contro il Napoli di Rino Gattuso, diretto rivale per la Champions. Il Milan si prepara a vivere giorni importanti per la sua stagione, per un trittico di impegni che sarà avviato giovedì a Old Trafford. In vista della sfida contro la squadra di Solskjaer al Teatro dei Sogni, come lo stadio dello United è noto nel mondo del calcio, il club rossonero si è dato la carica con un video emozionale postato sui propri canali social. Le immagini ripecorrono i recenti precedenti contro lo United, in particolare la vittoria in semifinale di Champions League nel 2007. "Il passato non conta, conta solo il presente - è il monito del club - è la notte dei diavoli, è la notte del Diavolo, è la notte del Milan". Con un messaggio, per i tifosi e per gli avversari: "We are on fire".