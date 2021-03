Otto sfide in programma, 16 squadre rimaste in gioco: l’Europa League entra nel vivo. Tutto pronto per le gare di andata degli ottavi di finale, che si disputeranno giovedì 11 marzo. Fari accesi sugli impegni di Milan e Roma, che dovranno misurarsi rispettivamente con il Manchester United in trasferta e con lo Shakhtar Donetsk in casa. In vista delle gare di giovedì sono arrivate anche le designazioni arbitrali. La partita dei rossoneri di Pioli, impegnati all'Old Trafford, sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic. Assistenti i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto uomo Matej Jug, mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Per la sfida dell'Olimpico è stato invece designato l'arbitro portoghese Artur Dias, assistito da Rui Tavares e Paulo Soares. Il quarto uomo sarà Tiago Martins, con Joao Pinheiro al Var. Interessante anche l'incrocio tra Olympiacos e Arsenal, mentre Tottenham e Ajax ospitano Dinamo Zagabria e Young Boys. Ecco le designazioni nel dettaglio: