Roma, problemi al polpaccio destro per Mkhitaryan

Si ferma Henrikh Mkhitaryan. Il numero 77 della Roma ha chiesto il cambio al 30' del primo tempo della partita dell'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk, con i giallorossi in vantaggio per 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Mkhitaryan ha calciato in porta dalla grande distanza dopo un'uscita bassa del portiere avversario Trubin e dopo il tiro si è accasciato a terra. Il 31enne armeno ha provato a restare in campo per qualche minuto prima di cedere il posto a Borja Mayoral. Il problema accusato da Mkhitaryan è al polpaccio destro, punto delicato. Il giocatore ha applicato una borsa del ghiaccio sul polpaccio una volta in panchina e nella giornata di venerdì sarà sottoposto ad esami approfonditi per verificare l'eventuale presenza di lesioni, con vista sul prossimo impegno di campionato contro il Parma e sul ritorno degli ottavi di finale di Europa League.