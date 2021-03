Tre reti alla sua ex squadra e Roma più vicina ai quarti di finale di Europa League. Fonseca si gode la vittoria dell'Olimpico: "Partita preparata bene, questo è lo spirito di squadra giusto. Mkhitaryan? Difficile vederlo in campo contro il Parma. Pedro sostituito? Non c'è nessun caso, non aveva semplicemente capito quello che gli volevo dire" ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Eravamo certi che lo Shakhtar ci avrebbe aspettato per attaccare in contropiede, in questo sono fortissimi. Abbiamo preparato bene la partita, abbassando i ritmi quando necessario e alzandoli nel momento giusto. Ci siamo anche difesi molto bene restando corti". Paulo Fonseca applaude la sua Roma dopo il 3-0 allo Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, partita decisa dai gol di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Per quest'ultimo ci sono complimenti speciali: "Sta giocando tutte le partite e si sta sacrificando per giocare sempre - le parole dell'allenatore a Sky Sport - questo è lo spirito di squadra giusto, per un allenatore è importante sentire che tutti sono pronti a fare sacrifici per la squadra".

"Mkhitaryan? Difficile recuperi per il Parma" approfondimento Roma, problemi al polpaccio destro per Mkhitaryan L'allenatore della Roma ha parlato anche delle condizioni di Mkhitaryan, uscito dal campo al 35' per un problema al polpaccio destro. Venerdì l'armeno sarà sottoposto ad esami approfonditi. "Dobbiamo vedere cosa è successo ma sarà difficile vederlo in campo contro il Parma domenica in campionato. Perderlo è stato un duro colpo, ma Borja Mayoral è entrato bene. Smalling? Abbiamo solo gestito il giocatore. Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo”. Nessun caso Pedro, sostituito a inizio ripresa dopo uno scambio di battute con Fonseca: "Pedro non ha capito quello che gli volevo dire - sorride - tutto qui".