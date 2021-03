Al 12' di Manchester United-Milan, Franck Kessié porta in vantaggio i rossoneri con un gran gol di destro. La rete viene prima convalidata e successivamente annullata, dopo VAR review, per un fallo di mano del centrocampista di Pioli. Nonostante tutti i replay, risulta molto difficile stabilire se effettivamente il giocatore abbia toccato la palla con l'avanbraccio. Restano molti dubbi. A fine gara Kessié ha giurato di non aver toccato il pallone con il braccio

MAN UNITED-MILAN 1-1: GLI HIGHLIGHTS