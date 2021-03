Solskjaer: "Battuta una delle migliori squadre"

"Abbiamo battuto una delle squadre migliori del torneo". Ole Gunnar Solskjaer non nasconde la soddisfazione dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League del Manchester United grazie alla vittoria per 1-0 contro il Milan con il gol di Pogba: "I rossoneri sono un'ottima squadra, un gruppo fantastico - spiega l'allenatore dello United a Sky Sport - Abbiamo cominciato molto bene nei primi 20 minuti, giocando da squadra. Forse c'era anche un rigore per noi che per me era chiaro. Poi il Milan ha preso il sopravvento e abbiamo cercato di giocare con troppe palle dirette, correndo troppi rischi. Abbiamo dovuto fare qualche cambiamento e Pogba ha fatto la differenza. È fantastico riaverlo con noi, sappiamo quanto sia bravo. Ci è mancato per due mesi, oggi ha avuto un impatto enorme".