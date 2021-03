4/12

COME GIOCA - Non si scappa dal classico 433, "copyright" Ajax. Blind può giocare sia a centrocampo che in difesa, così come Alvarez può avanzare a centrocampo. Tridente Tadic, Antony, Neres temibilissimo. Il classe 2002 Gravenberch è tra i migliori giovani talenti del continente. Klaassen solitamente fa il vertice alto del centrocampo. Ma la difesa qualcosa concede. In porta c'è l'ex Stekelenburg.