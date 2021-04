"Se tornando indietro rifarei ogni scelta, anche togliere la fascia a Dzeko? Sulle scelte in partita e dopo la partita è facile dire che avrei dovuto fare diversamente o meno. Sulle scelte e le decisioni che riguardano il gruppo rifarei ogni decisione che ho preso sin qui". Parla così Paulo Fonseca alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League che vedranno la Roma impegnata in trasferta contro l’Ajax giovedì alle ore 21. in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. "Affrontiamo un avversario molto forte, l'Ajax è una delle più forti in Europa a livello offensivo. La chiave è non commettere errori difensivi, essere concentrati e non permettergli di arrivare vicino alla nostra porta perché è lì che sono più forti. È importante fare una partita a livello difensivo, avere la palla e far correre l'Ajax dietro al pallone. Dobbiamo fare una partita perfetta, in tutti i momenti della gara", ha proseguito l’allenatore giallorosso.