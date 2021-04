Europa League, calendario e orari dei quarti

Serata dell'8 aprile dedicata ai quarti di finale di Europa League, in programma le gare d'andata. Un'italiana ancora in gioco: è la Roma di Fonseca, che farà visita all'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Sono due, invece, le inglese presenti ancora in tabellone. Il Manchester United, dopo aver eliminato il Milan, affronterà il Granada, con la gara d'andata che si giocherà in Spagna. A Londra, l'Arsenal ospiterà lo Slavia Praga. Chiude il programma la sfida tra Dinamo Zagabria e Villarreal.