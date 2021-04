'Pallonata' del raccattapalle a Calafiori. VIDEO

Nei minuti di recupero di Ajax-Roma, Calafiori guadagna qualche secondo non raccogliendo a bordo campo un pallone e ne cerca uno più lontano. Stizzito, un raccattapalle gli lancia una palla con una certa forza e lo colpisce sul petto. A fine gara l'esterno giallorosso smorza la questione: "Vedere un avversario perdere tempo avrebbe infastidito anche me, ci può stare"

Episodio spiacevole nei minuti di recupero di Ajax-Roma, con i giallorossi in vantaggio 2-1. Calafiori accompagna in fallo laterale il pallone, non lo recupera e cerca un'altra palla più lontana perdendo, di fatto, qualche secondo di tempo. L'esterno della Roma si avvicina a un raccattapalle che, stizzito, gli lancia il pallone con una certa forza colpendolo sul petto. Il giocatore si avvicina, pronuncia qualche parola, resta calmo, recupera il pallone, riceve il giallo dall'arbitro per perdita di tempo e poi rimette in gioco la palla.