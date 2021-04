Fonseca: "Accetto le critiche, ma non le bugie"

L'allenatore giallorosso dopo il successo di Amsterdam: "È impossibile non ascoltare le critiche, le accetto ma non mi piacciono le bugie. È stato detto che la squadra mi ha affrontato prima dell'allenamento, ma non è vero. Tutte queste cose non posso controllarle, la Roma rappresenta l'Italia e questo non dovrebbe succedere. Con l'Ajax grande vittoria, ottenuta con l'atteggiamento giusto, ma il discorso qualificazione ancora non è chiuso"

La Roma passa alla Johan Cruijff Arena e ottiene un'importantissima vittoria nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Gli olandesi passano in vantaggio nel primo tempo con Klaassen e hanno la grande occasione per raddoppiare su calcio di rigore. Pau Lopez, però, respinge la conclusione di Tadic e cambia la partita, perché la Roma passa dal possibile 2-0 all'1-1 firmato dopo pochi minuti da Pellegrini. Nel finale è Ibanez a regalare a Fonseca un grande successo, che serve a scacciare anche qualche critica: "Devo fare il mio lavoro e non posso controllarle – ha dichiarato l'allenatore portoghese a Sky Sport - Ascolto sempre le critiche, posso accettare tutto ma non mi piacciono le bugie. Per me è difficile capirlo, la Roma sta rappresentando l'Italia in questo momento e in una settimana così importante ho sentito tante bugie e questo non è positivo".

"Tutto questo non posso controllarlo"

"In questo momento dobbiamo essere tutti italiani e aiutare la Roma e per me è difficile accettare tutte queste bugie su questa squadra - prosegue - È difficile non guardare e sentire, in questa settimana hanno creato un caos dicendo che i giocatori mi hanno affrontato prima dell'allenamento. Ma non è vero, non so come si possa dire una cosa del genere, non è serio. Ma questo non posso controllarlo. Differenza tra campionato ed Europa League? Non voglio alibi o scuse, ma non possiamo dimenticare che questa squadra è sempre stata nei primi quattro posti della classifica. Ma devo dire che c'è stato un momento in cui abbiamo perso giocatori importanti come Veretout, Mkhitaryan e Smalling. Ma ora guardiamo al futuro".