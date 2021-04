Il club giallorosso celebra su Twitter il gol del difensore brasiliano, decisivo per vincere 2-1 sul campo dell'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Il sinistro del numero 3 diventa "la bomba di Ibanez". E la postura in occasione della rete ricorda Agostino Di Bartolomei: "Un onore"

Un gol che suggella una rimonta su un campo storico come la Johan Crujff Arena e completa una rimonta che permette di guardare con fiducia al passaggio del turno: è quello realizzato dal difensore della Roma Roger Ibanez nel 2-1 sull' Ajax , risultato che ha permesso ai giallorossi di rientrare con un vittoria in tasca dalla complicata trasferta di Amsterdam, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League . Il centro ha permesso al difensore brasiliano di cancellare il rigore del potenziale 2-0 provocato, con conseguente parata di Pau Lopez, e regalare un urlo di gioia allo stesso Ibanez e a tutta la Roma . Gol pesante, che lo stesso club giallorosso ha voluto celebrare sui propri canali social . La sequenza che ha portato al 2-1, dal corner di Pellegrini allo splendido sinistro al volo del difensore brasiliano, diventa un video animato chiamato "La bomba di Ibanez".

E la postura ricorda Di Bartolomei

Un titolo che non lascia troppo spazio all'immaginazione ed esalta il sinistro al volo con il quale Ibanez ha spaccato la porta dell'Ajax e firmato una vittoria pesante in chiave semifinale di Europa League. "Una partita difficile, abbiamo sofferto e alla fine l'ho chiusa con un gol che mi piace tanto" ha ammesso il numero 3 ai microfoni di Sky Sport al fischio finale. Le celebrazioni speciali per il suo gol, il secondo con la Roma (l'altro era arrivato sempre in Europa League, nel 5-0 al Cluj) non si fermano qui. Più di qualcuno ha infatti paragonato la postura di Ibanez a quella di Agostino Di Bartolomei, proprio nel giorno del compleanno dell’indimenticato capitano giallorosso. Un dettaglio che è stato fatto notare al brasiliano, che ha ringraziato su Twitter definendo l'accostamento "un onore".