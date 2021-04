Otto mesi e tante speranze disattese dopo, ecco che la storia sembrava si stesse per ripetere. Altra partita decisiva, contro un'altra grande d’Europa, che comincia male e prosegue ancora peggio. Inizialmente lo spagnolo viene impegnato poco con le mani dagli olandesi, ma chiamato in causa in diverse occasioni dai propri compagni con i piedi, fallendo in quella che doveva essere una delle sue migliori peculiarità : passaggi sballati, spediti spesso direttamente in fallo laterale, palla che circola male e un’incertezza che invita l’Ajax a un pressing ancora più offensivo. E, di fatto, porta al gol dell’1-0, nel quale Pau non ha colpe, ma chiaro frutto proprio di una furente pressione olandese che porta a sbagliare prima Diawara e poi Mancini . Il brasiliano , invece, arranca alle prese con il connazionale Antony, viene preso in mezzo dalle combinazioni dei lancieri e nella ripresa, dopo aver regalato la palla a Tadic, lo stende e gli regala il rigore del possibile 2-0 . Ma è proprio sull’orlo del baratro, quando tutto sembrava oramai perso e le sensazioni, anche da chi guardava la partita da lontano, sembravano esattamente le stesse dell’infausta e ben più calda serata di Duisburg, ecco che il mondo di Pau e Roger, e dunque della Roma, si ribalta inaspettatamente.

La redenzione degli audaci

Tutto vero. Ma se, come si dice, la fortuna aiuta spesso gli audaci, di certo nella notte olandese ha aiutato due professionisti che tra le tante critiche hanno avuto la forza di continuare a lottare e andare avanti per la propria strada. Perché poi l’errore arriva anche dall’altra parte, materializzatosi sotto forma di un portierino, quello della nazionale under 21 olandese, che si fa sgusciare tra le mani la punizione non proprio irresistibile di Pellegrini che vale l’1-1. E come una panacea che toglie tutti i mali dal mondo (almeno quello giallorosso) trasforma il portiere e il difensore negli eroi dell’Amsterdam Arena. Dopo il pareggio Pau Lopez respinge tutti gli attacchi dei padroni di casa, salvando per almeno tre volte quella porta nella quale, 21 anni prima, il dio del romanismo, un certo Francesco Totti, aveva gridato per la prima volta al mondo la sua presenza; Ibanez, invece, ricomincia a lottare davanti al compagno spagnolo, senza perdere più palloni banali e ritrovando la sicurezza mostrata soprattutto nelle partite meno complicate. Fino alla fragorosa esplosione finale, clamorosa manifestazione di potenza degna dei miglior Batistuta o Di Bartolomei - per restare in tema di capitanato giallorosso (anche se a qualcuno ha ricordato il gol di Falcao contro i Colonia) - con la quale spacca letteralmente la porta dell’Ajax e regala al cielo di Amsterdam un urlo di gioia, rivalsa e redenzione. Come fosse un vero lupo, lo stesso che si è tatuato sul collo appena ha capito cosa significa essere della Roma e cosa vuol dire rappresentare l’amore sconfinato di un popolo che vive solo per due colori. Che, da ieri sera, saranno anche un po’ più loro. Di uno spagnolo e un brasiliano, risorti ancor prima di perire nel vuoto di uno stadio squarciato dal loro ululato di gioia.