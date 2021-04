L'allenatore giallorosso carica i suoi in vista del ritorno dei quarti: "Giocheremo contro una squadra fortissima, ma i ragazzi hanno capito l'importanza del momento. La qualificazione non è chiusa, i dettagli saranno decisivi e servirà una partita perfetta". Sulla formazione: "Calafiori giocherà, Smalling ha iniziato ad allenarsi in campo ed è vicino al rientro" Condividi:

La Roma si prepara ad affrontare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, forte del successo per 2-1 conquistato all'andata ad Amsterdam. Un risultato che però non lascia tranquillo Paulo Fonseca, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia: "Sappiamo che questa può essere la partita più importante della stagione finora. Dall'altra parte c'è una squadra fortissima e sarà importante non pensare alla partita d'andata. Vogliamo lottare fino in fondo, come abbiamo fatto ad Amsterdam, con lo stesso atteggiamento e voglia di vincere. So che i ragazzi hanno capito l'importanza di questa partita".

"Qualificazione non è chiusa, servirà partita perfetta" L'allenatore giallorosso ha proseguito, ribadendo l'importanza del match e sottolineando come il discorso qualificazione non sia assolutamente chiuso: "Queste sono partite dove i dettagli sono molto importanti, penso che tutti noi possiamo capire che questa è una partita che non possiamo sbagliare. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, la squadra è motivata e ha capito l'importanza della partita e del momento. Ho sempre detto che la qualificazione non è chiusa. Conosco la qualità dell'Ajax e so che loro verranno qui per vincere. Dobbiamo capire che non è chiusa e dovremo essere concentrati e giocare una partita perfetta per passare".

"Calafiori giocherà, Smalling vicino al rientro" Infine Fonseca ha analizzato tatticamente il possibile sviluppo del match e dato indicazioni su alcuni singoli della rosa giallorossa: "Dobbiamo essere concentrati ed emotivamente equilibrati. Nella partita di Amsterdam siamo andati in difficoltà, ma la squadra è rimasta sempre equilibrata e abbiamo cambiato la partita. Calafiori giocherà dall'inizio domani. Ad Amsterdam è entrato molto bene e giocherà. Smalling ha iniziato a lavorare individualmente in campo. Penso che sia vicino al rientro, ma è una questione di fiducia del giocatore. Deve capire lui come si sente, ma penso sia vicino al rientro. Karsdorp sta facendo una grande stagione, sta crescendo ed è in fiducia. Può migliorare ancora, ma sta facendo bene".