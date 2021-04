La Roma ha iniziato la stagione dalla fase a gironi di UEFA Europa League, totalizzando 13 punti e vincendo il Gruppo A con tre lunghezze di vantaggio sullo Young Boys. Quindi ha eliminato due ex squadre dell'allenatore Paulo Fonseca: il Braga ai sedicesimi (3-0 in trasferta, 3-1 in casa) e lo Shakhtar Donetsk agli ottavi (3-0 in casa, 2-1 in trasferta).