L'azione che ha portato alla rete dell'1-0 gli inglesi nella gara di ritorno dei quarti di Europa Laague contro il Granada parla in qualche modo italiano. Gli ultimi quattro giocatori a toccare la palla hanno infatti tutti un passato in Serie A. Si tratta nell'ordine di Bruno Fernandes (Novara in B, Udinese e Sampdoria), Telles (Inter), Pogba (Juventus) e Cavani (Palermo e Napoli), autore del gol