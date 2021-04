Nemmeno il tempo di gioire per la conquista delle semifinali che Roma-Manchester United, per i Red Devils, già iniziata nel dopogara della sfida con il Granada. E’ Ole Gunnar Solskjaer a dire per primo la sua sulla sfida contro i giallorossi: “Non li conosco e non li ho visti giocare – dice al termine del match contro gli spagnoli - So che hanno fatto due buone partite contro l’Ajax”. Il timore è soprattutto per Dzeko e per le qualità offensive della formazione di Fonseca: “Tutti conoscono Dzeko che è pericoloso in area ma anche Mkhitaryan e Smalling lo sono. Non vediamo l’ora di sfidarli. La Roma ha tradizione e storia”.