Dettagli che molto spesso fanno la differenza, anche se nel caso specifico non sono bastati al Manchester United per alzare al cielo l'Europa League nella notte di Danzica. A trionfare è stato il Villarreal, grazie alla precisione dei suoi calciatori dal dischetto: 11 su 11 i rigori messi a segno dagli spagnoli, per i Red Devils invece è stato decisivo l'errore di De Gea. Undici metri fatali per il portiere del Manchester United, che pure alla serie di penalty era arrivato decisamente… preparato: come scoperto da Gianluigi Bagnulo – inviato di Sky Sport – il portiere spagnolo ha nascosto all'interno dell'asciugamano un foglietto con le indicazioni per provare a neutralizzare i tiri dal dischetto. Accanto al nome di ogni giocatore del Villarreal c'era infatti scritto dove tuffarsi, in base ai precedenti degli stessi calciatori spagnoli. Nonostante questo, però, De Gea non è riuscito a parare nemmeno un rigore.