Europa League, il programma dei playoff

Ultimo atto dei preliminari di Europa League, si scende in campo per le gare di ritorno degli spareggi: in palio gli ultimi posti per la fase a gironi, dove entreranno in gioco anche Napoli e Lazio

Si chiudono i preliminari di Europa League, con le gare di ritorno degli spareggi che mettono in palio gli ultimi posti per la fase a gironi. Non ci saranno squadre italiane in campo, Napoli e Lazio sono infatti già qualificate al prossimo turno. Sono dieci le gare in programma, distribuite tra le ore 17 e le ore 21. Rangers e Fenerbahce sono chiamate a difendere in trasferta il vantaggio di misura conquistato all'andata contro Alashket e HJK. Interessante AZ-Celtic, con gli scozzesi che nei primi 90 minuti hanno vinto per 2-0. Rapid Vienna e Olympiacos sono vicine alla qualificazione, così come lo Sturm Graz che dovrà difendere in casa il 3-1 dell'andata contro il Mura.