Oggi, alle 12, il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2021/22. Le squadre qualificate, le fasce, il regolamento, le date delle partite e la sede della finale: tutto quello che c'è da sapere sul torneo. Sorteggio in diretta su Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it

Riparte lo spettacolo dell’Europa League, con una nuova formula “ridotta” (32 squadre anziché le 48 previste fino all’anno scorso) e con due italiane impegnate nell’edizione al via dal 16 settembre. Si parte intanto con il sorteggio dei gironi, oggi, venerdì 27 agosto alle 12, in diretta su Sky e in live streaming su skysport.it. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quali squadre sono qualificate?

Alle 22 squadre che si erano già assicurate un posto per la fase a gironi, tra cui le italiane Napoli e Lazio, se ne sono aggiunte altre 10 dopo le sfide di ritorno degli spareggi, per un totale di 32 squadre che prenderanno parte al sorteggio. Delle 22 che si erano già qualificate, 10 provengono dai turni preliminari della Champions, eliminate ai playoff. Le squadre qualificate sono: INGHILTERRA: Leicester, West Ham

Leicester, West Ham SPAGNA: Real Sociedad, Real Betis

Real Sociedad, Real Betis ITALIA: Napoli, Lazio

Napoli, Lazio GERMANIA: Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen FRANCIA: Lione, Olympique Marsiglia, Monaco*

Lione, Olympique Marsiglia, Monaco* PORTOGALLO: Braga

Braga OLANDA: PSV Eindhoven*

PSV Eindhoven* RUSSIA: Lokomotiv Mosca, Spartak Mosca*

Lokomotiv Mosca, Spartak Mosca* TURCHIA : Fenerbahce, Galatasaray

: Fenerbahce, Galatasaray BELGIO: Genk*, Anversa

Genk*, Anversa DANIMARCA: Midtjylland*, Brondby*

Midtjylland*, Brondby* REPUBBLICA CECA: Sparta Praga*

Sparta Praga* SCOZIA : Celtic, Rangers

: Celtic, Rangers CROAZIA: Dinamo Zagabria*

Dinamo Zagabria* BULGARIA: Ludogorets*

Ludogorets* UNGHERIA: Ferencvaros*

Ferencvaros* GRECIA : Olympiacos

: Olympiacos SERBIA : Stella Rossa

: Stella Rossa AUSTRIA : Rapid Vienna

: Rapid Vienna POLONIA : Legia Varsavia

: Legia Varsavia AUSTRIA: Sturm Graz * squadre trasferite dai play-off e terzo turno di qualificazione di Champions League

Quali sono le fasce?

Le 32 squadre sono state divise in 4 fasce da 8 squadre ciascuna, in base al coefficiente Uefa. Entrambe le italiane, Napoli e Lazio, sono in prima fascia. Nel corso del sorteggio non potranno essere sorteggiate insieme squadre dello stesso Paese (e ovviamente della stessa fascia). Ecco la suddivisione delle squadre: 1^ FASCIA: Lione, NAPOLI , Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, LAZIO , Olympiacos, Monaco, Braga

Lione, , Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, , Olympiacos, Monaco, Braga 2^ FASCIA: Celtic, Eintracht Francoforte, Stella Rossa, Leicester, Glasgow Rangers, Lokomotiv Mosca, Genk, PSV Eindhoven

Celtic, Eintracht Francoforte, Stella Rossa, Leicester, Glasgow Rangers, Lokomotiv Mosca, Genk, PSV Eindhoven 3^ FASCIA: Marsiglia, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis Siviglia, Fenerbahce, Spartak Mosca, Sparta Praga

Marsiglia, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis Siviglia, Fenerbahce, Spartak Mosca, Sparta Praga 4^ FASCIA: Rapid Vienna, Galatasaray, Legia Varsavia, Midtjylland, Ferencvaros, Anversa, Sturm Graz, Brondby

Dove vedere il sorteggio in tv

Il sorteggio della fase a gironi si svolgerà venerdì 27 agosto, alle ore 12, a Istanbul, in Turchia. Diretta su Sky Sport 24, live streaming su skysport.it. A metà dicembre, al termine della fase a gironi, nuovo sorteggio per gli spareggi del turno a eliminazione diretta, poi il 25 febbraio 2022 toccherà a quello per gli ottavi e il 18 marzo quello per quarti e semifinale. Ecco le date complete dei sorteggi: 13 dicembre , ore 13:30: sorteggio spareggi turno a eliminazione diretta

, ore 13:30: sorteggio spareggi turno a eliminazione diretta 25 febbraio , ore 13:00: sorteggio ottavi di finale

, ore 13:00: sorteggio ottavi di finale 18 marzo, ore 13:30: sorteggio quarti di finale e semifinali

Gironi e fase a eliminazione diretta: il regolamento

Al termine della fase a gironi, le prime di ogni gruppo si qualificano agli ottavi, mentre il cammino di seconde e terze si intersecherà rispettivamente con le squadre di Champions e Conference Legue. Ecco come: Le vincitrici dei gironi passano direttamente agli ottavi di finale

passano direttamente agli Le seconde del girone affrontano in uno scontro a eliminazione diretta le terze classificate della Champions League per un posto agli ottavi



affrontano in uno scontro a eliminazione diretta le terze classificate della Champions League per un posto agli ottavi Le terze classificate affrontano in uno scontro a eliminazione diretta le seconde dei gironi di Conference League per un posto agli ottavi