Europa League, il calendario della Lazio:

Definito il calendario dei biancocelesti in Europa League. La squadra di Maurizio Sarri, testa di serie nel sorteggio, è stata inserita nel gruppo E insieme ad avversarie insidiose come Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray. L'esordio avverrà proprio in Turchia il 16 settembre, ultima giornata all'Olimpico contro lo stesso avversario. Ecco tutte le date e gli orari delle partite della Lazio

LAZIO, TUTTO SULLE AVVERSARIE IN EUROPA LEAGUE