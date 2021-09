L'allenatore alla vigilia di Leicester-Napoli: "Troveremo un impatto forte, dovremo giocare con qualità altrimenti potremmo andare in difficoltà. C'è il rischio che gli ultimi risultati ci facciano pensare di essere già pronti anche a livello internazionale, ma abbiamo ancora dei passi avanti da fare quindi lasciamo a casa la presunzione. Non è ancora uno spareggio, ma una gara importante per capire il nostro livello. Il Leicester è una bella favola, vanno fatti i complimenti per il loro modo di fare calcio"

Inizia dall'Inghilterra il percorso europeo del Napoli , impegnato contro il Leicester nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Ne ha parlato alla vigilia Luciano Spalletti : "Voglio che la mia squadra si faccia trovare pronta perché ci sarà un impatto di quelli forti e, se non avremo il rubinetto della qualità aperto, potremmo trovarci in difficoltà – ha dichiarato l'allenatore azzurro a Sky Sport - Venendo da risultati positivi, ci può essere il rischio di sentirsi già a un buon livello e di poter offrire impatto e concretezza alle partite anche internazionali, invece abbiamo da fare ancora dei passi in avanti . Questo lo dobbiamo sapere bene, bisogna lasciare da parte la presunzione e la convinzione di essere già un'ottima squadra".

"Non è uno spareggio, ma una gara importante per dimostrare il nostro livello"

Sarà la sfida tra le due grandi favorite di questo girone: "Non può già essere uno spareggio, ma è importante partire bene – prosegue Spalletti – Loro sono una squadra esperta, con un allenatore che, seppur giovane, ha già lavorato in club importanti. Un avversario tosto, ma sono queste le partite che i miei giocatori devono avere nel mirino, questi confronti ti danno quel livello che ci vuole per essere il Napoli". Sulla formazione, aggiunge: "Il turnover ancora deve iniziare, questo dovrebbe essere il primo impegno ravvicinato. Ancora non ci sono fatiche particolari di cui tenere conto o condizionamenti vari. Ora diventa fondamentale che si giochi da Napoli. Insigne si è allenato, ha fatto tutto l'allenamento per cui se le sensazioni saranno quelle ottimali potrebbe essere della partita. Ha subito questa botta ma ha saltato un solo allenamento di quelli più ritmati e quindi è nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza".

"Leicester bella favola, qui sanno fare calcio"

Infine, sull'avversario e sulla sua storia degli ultimi anni: "Il Leicester gioca un calcio moderno, abbina qualità fisiche e tecniche alla tattica che meglio conosciamo in Italia. E poi è una delle favole che hanno segnato la storia del calcio, essendo riuscita nell'impresa di vincere un campionato e posizionarsi a questo livello in Premier League, riuscendo anche a dimostrare di essere una squadra che gioca un calcio moderno e che ha tante qualità importanti. Se uno viene a vedere questa squadra, ci trova tante notizie da portare nel proprio modo di lavorare e di proporre il calcio. Soprattutto quando c'era Ranieri l'ho seguita molto e ho trovato cose importanti. È una di quelle società a cui vanno fatti i complimenti per come interpreta questo sport".