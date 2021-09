Europa League, il programma della prima giornata

Riparte anche l'Europa League, in campo per la prima giornata della fase a gironi il Napoli e la Lazio, impegnate rispettivamente contro Leicester e Galatasaray. Il programma completo con orari e canali tv

Dopo la due giorni di Champions League, ritorna anche l'appuntamento del giovedì con l'Europa League. Inizia la fase a gironi, che vedrà impegnate anche due squadre italiane: Napoli e Lazio. Apriranno il programma i biancocelesti di Maurizio Sarri, inseriti nel gruppo E: la prima giornata prevedere la sfida in Turchia contro il Galatasaray (fischio d'inizio alle 18.45), con Lokomotiv Mosca e Marsiglia che si sfideranno nell'altra gara. Alle ore 21, invece, scenderà in campo il Napoli di Luciano Spalletti, di scena in casa del Leicester. Gli azzurri sono inseriti nel girone C, dove ci sono anche Spartak Mosca e Legia Varsavia. Di seguito il programma completo, con partite, orari e canali tv.