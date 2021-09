Galatasaray-Lazio, dove vedere la partita in tv

Il fascino di un’altra grande sfida europea che ha come protagonista una squadra italiana. La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a iniziare il proprio cammino in Europa League da Istanbul, dove alle 18.45 scenderà in campo contro il Galatasaray nella prima gara della fase a gironi del gruppo E di Europa League, lo stesso dove sono stati sorteggiati anche Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia. Dopo i successi ottenuti nelle prime due gare di Serie A la formazione biancoceleste è stata sconfitta dal Milan domenica scorsa, mentre i turchi hanno totalizzato 8 punti (due vittorie e due pareggi) dopo quattro giornate di campionato disputate.

Dove vedere Galatasaray-Lazio in tv

La gara tra Galatasaray e Lazio, valida per la prima giornata della fase a gironi (gruppo C) dell’Europa League 2021/2022, si gioca allo stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul con fischio d’inizio alle 18.45. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Dario Massara, a bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Davide Polizzi.