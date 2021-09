Galatasaray-Lazio, spazio a Muriqi

Sarri pensa a un ampio turnover rispetto alla formazione scesa in campo contro il Milan. Pronto Muriqi in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni. Terim, invece, ritrova Marcao, schierato al centro della difesa nel consueto 4-1-4-1. Diretta alle 18:45 su Sky Sport Uno Condividi:

Inizia da Istanbul l'Europa League 2021-2022 della Lazio. I biancocelesti, alle ore 18.45, saranno in scena alla Türk Telekom Arena contro il Galatasaray, match valido per la prima giornata del gruppo E che comprende anche Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Subito un test impegnativo per la squadra di Maurizio Sarri che vuole cancellare la sconfitta per 2-0 contro il Milan. Di fronte il Galatasaray dell'imperatore Terim, reduce da due pareggi consecutivi in campionato, ma che ha perso una sola delle ultime nove partite ufficiali disputate in casa.

La probabile formazione del Galatasaray leggi anche Europa League, il programma della prima giornata Ancora qualche dubbio di formazione per Terim che in difesa potrà contare sul rientro di Marcao. Il difensore, che in campionato sta scontando otto giornate di squalifica dopo aver aggredito un compagno di squadra durante il match contro il Giresunspor, potrà scendere in campo in Europa e completerà la linea difensiva davanti all'ex laziale Muslera. Di contro non ci saranno i due giovani, classe 2000, Sacha Boey e Baris Yilmaz, entrambi infortunati. Confermato il consueto 4-1-4-1 con Dervisoglu riferimento offensivo. GALATASARAY (4-1-4-1) Probabile formazione: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, van Aanholt; Kutlu; Akturkoglu, Antalyali, Morutan, Cicaldau; Dervisoglu. All. Terim