Nulla di grave per l'attaccante biancoceleste, costretto ad uscire nel corso del primo tempo della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Immobile ha sentito un indurimento al flessore e si è fermato in tempo, ma il suo impiego nella prossima gara di campionato contro il Bologna rimane da valutare

Maurizio Sarri e i tifosi della Lazio possono tirare un sospiro di sollievo: l' infortunio di Ciro Immobile non è grave. L'attaccante biancoceleste nel corso del match contro la Lokomotiv Mosca , valido per la seconda giornata del girone E di Europa League, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco nel primo tempo. Al 41', infatti, Immobile ha sentito un indurimento al flessore della coscia destra : il numero 17 biancoceleste ha chiesto il cambio, lasciando poi il posto a Muriqi.

Da valutare per Bologna

2^ GIORNATA

Europa League, tutti i risultati

Immobile, in ogni caso, si è fermato in tempo, tanto da rimanere in panchina con il resto dei compagni una volta lasciato il campo. Le sue condizioni sono comunque da valutare e lo stesso vale per il suo possibile impiego nel prossimo turno di campionato, il lunch match di domenica 3 ottobre alle 12:30 sul campo del Bologna (diretta su Sky Sport).