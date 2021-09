Dubbio Immobile: con la Lokomotiv possibile Muriqi

La Lazio è reduce dalla vittoria nel derby, ma non può sottovalutare l'impegno di Europa League dopo la sconfitta dell'esordio contro il Galatasaray: all'Olimpico serve una vittoria, anche se Sarri sta pensando a un po' di turnover che potrebbe coinvolgere anche Immobile. Fischio d'inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Condividi:

Lazio reduce da una vittoria importantissima come quella nel derby, ma che non può permettersi di guardare indietro perchè la situazione di classifica in Europa League si è fatta già complicata. La sconfitta dell'esordio sul campo del Galatasaray non permette agli uomini di Sarri di prendere sotto gamba il match dell'Olimpico contro la Lokomotiv Mosca, alla quale si chiedono i tre punti per migliorare la situazione nel raggruppamento. Fischio d'inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Nando Orsi.

La probabile formazione della Lazio leggi anche Sarri: "Derby? Il rigore per la Roma non c'era" Sarri ha parlato in conferenza stampa dei troppi impegni ravvicinati, denunciando una situazione a suo modo di vedere insostenibile. Ecco perchè attuerà un po' di turnover nella gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Il dubbio principale riguarda Ciro Immobile, al momento ancora in vantaggio nei confronti di Muriqi, ma con le chances dell'ex Fenerbahce che aumentano con il passare delle ore. Probabile un turno di riposo anche per Leiva e Luis Alberto, con Cataldi e Akpa Akpro dal primo minuto. Dovrebbe giocare anche Raul Moro, nella posizione solitamente occupata da Pedro. In porta confermato Strakosha, nonostante la papera clamorosa nella gara d'esordio contro il Galatasaray. LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Cataldi, Akpa-Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Sarri