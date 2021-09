Europa League, il programma del secondo turno

Seconda giornata della fase a gironi di Europa League, in campo anche Napoli e Lazio: tutto il programma completo, con partite, orari e canali tv

Dopo la due giorni di Champions League, scendono in campo anche le 32 squadre impegnate nell'Europa League. Seconda giornata della fase a gironi di questa competizione, che vede in corsa anche due squadre italiane, il Napoli e la Lazio. Gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo l'ottimo pareggio all'esordio sul campo del Leicester (2-2 con doppietta di Osimhen), ospiteranno lo Spartak Mosca al Maradona: fischio d'inizio alle ore 18.45. I biancocelesti, invece, devono riscattare la sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray e proveranno a farlo all'Olimpico, alle ore 21, contro la Lokomotiv Mosca. Di seguito il programma completo.