Napoli-Spartak Mosca: dove vedere la partita in tv

Dopo il pareggio esterno ottenuto sul campo del Leicester (2-2), il Napoli di Spalletti andrà alla ricerca dei primi tre punti per salire nelle prime due posizioni del gruppo C di Europa League. Al 'Maradona' arriva lo Spartak Mosca, una squadra che Spalletti conosce bene, come ha confermato questo mercoledì in conferenza stampa. L'allenatore degli azzurri ha annunciato anche qualche cambio di formazione: "Ci saranno tre o quattro sostituzioni in base a quelle che sono state le ultime partite", ma il Napoli vuole vincere e per farlo potrà contare anche sul supporto dei propri tifosi, che per la prima volta dopo tanti mesi torneranno ad assistere a una partita europea nel proprio stadio. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.