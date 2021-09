L'allenatore degli azzurri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della seconda gara del gruppo C di Europa League contro i russi: "Per noi questa competizione è molto importante e nel nostro girone ci sono squadre forti. Conosco bene la potenza dello Spartak, rientra tra le tre squadre russe più conosciute al mondo. Turnover? Si farò qualche cambio"