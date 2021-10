Succede di tutto in un girone pazzo, che dà al Napoli la chance di risalire la classifica nel match di giovedì (alle 21 contro il Legia live su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Il Leicester va sotto 2-0 ma ribalta la partita fino a calare il poker, con tutte le reti a firma Patson Daka. Spalletti è momentaneamente ultimo ma può agganciare le foxes

Il Leicester che aveva pareggiato col Napoli, e perso col Legia, ora vince, in rimonta. E lo fa contro lo Spartak, che aveva perso col Legia ma che aveva poi battuto il Napoli. In un girone già molto pazzo, l'anticipo del mercoledì di Europa League regala una partita altrettanto… pazza. Fatta di colpi di scena, ribaltoni, un poker personale da primato e - alla fine - tre punti per la squadra inglese.