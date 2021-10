Napoli-Legia, dove vedere la partita in tv

Gli azzurri ospitano il club polacco al Maradona, per la terza giornata della fase a gironi di Europa League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la due giorni di Champions, ritorna anche l'Europa League con la terza giornata della fase a gironi. Il Napoli scende nuovamente in campo al Maradona, quattro giorni dopo l'ennesimo successo ottenuto in campionato contro il Torino, per affrontare il Legia Varsavia. Ma se in Serie A la squadra di Spalletti ha iniziato con otto vittorie consecutive, in Europa League è ancora a secco. Nelle prime due giornate, infatti, sono arrivati un pareggio in Inghilterra contro il Leicester e una sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca. Il Napoli è quindi chiamato a ottenere un successo per risalire la classifica del girone C.