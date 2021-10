1/19

NAPOLI 2021-2022



Otto vittorie nelle prime 8, testa della classifica a punteggio pieno. Il Napoli di Spalletti vola: in casa è la difesa a far la differenza, con appena un gol subìto nelle 4 gare giocate al "Maradona" (da Morata, contro la Juventus). In trasferta, invece, si scatena l'attacco: 12 gol in 4 partite, esattamente 3 di media a gara.



Ecco il cammino della squadra di Spalletti in questo avvio di stagione, e poi il confronto con la striscia da record del Napoli di Sarri