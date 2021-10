L'allenatore azzurro esalta lo spirito del suo gruppo: "Questa è la risposta a chi diceva che ci interessa poco l'Europa League. Non ci può essere vittoria di squadra se ognuno pensa al risultato individuale e in passato, da altre parti, c'è stato qualche 'casino' per questo...". E sulla sfida di domenica alla Roma: "Mourinho è sempre pericoloso"

"In passato qualcuno non pensava all'obiettivo comune..."

leggi anche

Giuntoli: "Insigne è il capitano e vuole rimanere"

L'allenatore del Napoli prosegue, parlando dell'atteggiamento del proprio gruppo a livello di collettivo e non di singoli: "Non ci può essere vittoria di squadra se ognuno pensa al risultato individuale. L'anno scorso dopo aver fallito la Champions, non c'era mercato per nessuno di questi giocatori perchè si è fallito l'obiettivo di squadra. Bisogna avere gli atteggiamenti corretti per raggiungere l'obiettivo comune. Se lo capiscono è meglio, se non lo capiscono qualche volta bisogna farglielo capire. Magari anche da altre parti quando è successo qualche "casino", è perchè non si pensava a raggiungere lo stesso obiettivo ma si pensava agli obiettivi personali".