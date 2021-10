Papera clamorosa di Jorg Siebenhandl, portiere degli austriaci dello Sturm Graz, nella sfida casalinga di Europa League contro la Real Sociedad. Su un tiro debole e poco insidioso di Isak al 68' Siebenhandl si è infatti fatto passare goffamente il pallone in mezzo alla gambe cercando di bloccarlo. Curiosamente la palla subito dopo la conclusione era già passata in mezzo alle gambe di un difensore del Graz. Doppio tunnel quindi, per il gol che ha deciso la partita (0-1)

