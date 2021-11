Apertissima la situazione nel Gruppo E di Europa League, con la sfida del Velodrome che diventa un crocevia molto importante per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti occupano infatti il secondo posto nel girone, con un solo punto di vantaggio sull'Olympique Marsiglia. Uscire con un risultato positivo dalla trasferta francese potrebbe dunque essere fondamentale in ottica qualificazione, in girone comandato in questo momento dal Galatasaray (+3 sulla Lazio e +4 sull'OM). Ecco tutte le coordinate per seguire il match in diretta sui canali Sky Sport.