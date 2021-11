Un’ordinanza del ministero dell’Interno francese vieta "ai tifosi della Lazio o a chi si presenta come tale" la trasferta contro il Marsiglia per la gara di Europa League di questa settimana. Il divieto non riguarderà solo l’accesso allo stadio o alla città ma addirittura l’ingresso in Francia "dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali". Il club biancoceleste commenta con un comunicato ufficiale: "Ingiustificabili motivazioni, offesa gratuita a tutta la tifoseria" Condividi

Il Ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha firmato un'ordinanza con cui vieta ai tifosi della Lazio di recarsi a Marsiglia per la partita contro l'Olympique di giovedì, valida per la fase a gironi dell'Europa League. La decisione, ha spiegato il ministro, è dovuta al "comportamento violento di alcuni suoi sostenitori". Oltretutto a Marsiglia ci sono già stati incidenti, con 32 feriti (quasi tutti poliziotti) e 5 arresti, il 30 settembre scorso in occasione della sfida con il Galatasaray e si vuole evitare il rischio che certi fatti si ripetano, visti i rapporti non idilliaci fra le tifoserie laziale e dell'OM.

"Ai tifosi della Lazio è proibito recarsi a Marsiglia, sia a titolo individuale che in gruppo, e con ogni mezzo - è scritto nell'ordinanza -. A loro sarà vietato l'ingresso in ogni punto di frontiera francese, stradale, portuale, ferroviario e aeroportuale e anche (per chi già fosse in Francia, ndr) nell'area metropolitana di Marsiglia". Tutto ciò, secondo il ministero "a causa del comportamento violento di certi gruppi di tifosi della Lazio, che regolarmente creano problemi nei centri cittadini e nei dintorni degli stadi dove si gioca". Viene poi citata "l'abitudine" di alcuni supporter biancocelesti di "intonare canti fascisti e di fare il saluto nazista". Viene poi ricordato che nell'ultima occasione in cui il Marsiglia ha ospitato la Lazio, il 25 ottobre del 2018, "quattro persone vennero accoltellate la sera prima del match, in scontri che coinvolsero quasi 200 persone" e che anche nel giorno della partita ci furono incidenti fra le due tifoserie. Va anche ricordato che in occasione della sfida di andata (0-0) del 21 ottobre scorso ai tifosi del Marsiglia era stata vietata la trasferta a Roma.