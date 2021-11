Dopo i problemi per Osimhen e Anguissa, il Napoli perde per la difficile trasferta di Mosca anche il capitano Lorenzo Insigne. Lo ha comunicato il club nel classico report con le ultime notizie sulla squadra. Il capitano "ha svolto terapie e differenziato in palestra a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro"

Continua la sfortuna per il Napoli dopo la trasferta di San Siro contro l’Inter, in cui è arrivata la prima sconfitta stagionale in campionato. Dopo lo stop di Osimhen, operato per ridurre le fratture scomposte a zigomo e orbita, e Anguissa, che si è fermato per un problema al grande adduttore sinistro, Luciano Spalletti perde anche il capitano Lorenzo Insigne. Lo ha comunicato il club nel consueto report mattutino pubblicato sul proprio sito in vista della partita di Europa League contro lo Spartak Mosca, in programma mercoledì alle 16:30.