Non solo è arrivata la prima sconfitta in campionato, contro l'Inter il Napoli ha perso anche Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha riportato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro, pagando a caro prezzo uno scontro aereo con Milan Skriniar. L'occhio di Osimhen si è subito gonfiato, il giocatore è uscito dal campo con le sue gambe ma è stato subito portato all'ospedale Niguarda di Milano, dov'è rimasto sotto osservazione per una notte fino alle dimissioni di lunedì mattina. Rientra a Napoli e sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Si sta valutando in queste ore luogo e data dell'operazione . Solo dopo saranno più chiari i tempi di recupero: inizialmente si era parlato di un assenza di circa un mese.

I prossimi impegni del Napoli

Nel prossimo mese il Napoli dovrà affrontare ben otto partite, le ultime di quest'anno solare. La prima è prevista già mercoledì, quando alle ore 16.30 ci sarà la gara di Europa League a Mosca contro lo Spartak. Successivamente gli azzurri giocheranno tre gare di campionato in una settimana: due al Maradona contro Lazio e Atalanta, intervallata dalla trasferta in casa del Sassuolo. Poi ci sarà l'ultima gara del girone di Europa League in casa con il Leicester (il 9 dicembre) e, infine, le tre giornate conclusive del 2021 di Serie A: il Napoli ospiterà l'Empoli al Maradona il 12 dicembre, poi andrà a San Siro per affrontare il Milan il 19 dicembre e concluderà in casa contro lo Spezia, il 22 dicembre. A gennaio è prevista anche la Coppa d'Africa, competizione a cui Osimhen dovrebbe partecipare con la sua Nazionale. La situazione sarà da monitorare anche in questo senso, perché l'assenza dell'attaccante con il Napoli potrebbe ulteriormente prolungarsi a causa degli impegni con la Nigeria.