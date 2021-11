Spartak Mosca-Napoli, dove vedere la partita in tv

Una vittoria per ottenere la certezza aritmetica della qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League, in attesa di capire – e si saprà dopo il match tra Leicester e Legia – se da primi nel girone (e dunque agli ottavi) o da secondi (ai sedicesimi). È questo l’obiettivo del Napoli di Luciano Spalletti, che dopo il ko in campionato contro l’Inter torna subito in campo quest’oggi in Europa contro lo Spartak Mosca. Il Napoli è al comando del raggruppamento C con 7 punti, uno in più rispetto al Legia; terzo il Leicester con 5 punti, ultimo proprio lo Spartak Mosca con 4 punti. I russi hanno vinto per 3-2 nella gara contro gli azzurri che si è giocata al Maradona.