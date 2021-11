Sarri: "Risposte importanti, ora il primo posto"

L'allenatore biancoceleste dopo il successo di Mosca: "Primo tempo difficile, loro erano molto aggressivi. Nella ripresa abbiamo avuto più spazi e ne abbiamo approfittato. La squadra ha dato risposte importanti e abbiamo raggiunto la qualificazione, ma ora vogliamo conquistare il primo posto. La gara da ex a Napoli? Non sarà mai una partita come le altre, ma ora sono concentrato sul recupero della mia squadra"

Tris della Lazio nel secondo tempo e Lokomotiv battuta con un secco 0-3: Ciro Immobile (doppietta su rigore) e Pedro regalano ai biancocelesti tre punti fondamentali in chiave qualificazione. Il secondo posto (che porta allo spareggio contro le terze della Champions League) è stato archiviato, nell'ultima giornata all'Olimpico, contro il Galasaray, si giocherà per il primo posto e il passaggio agli ottavi di finale. Maurizio Sarri è soddisfatto per il successo di Mosca: "Nel primo tempo la loro pressione era abbastanza forte, hanno iniziato in maniera aggressiva e a tratti anche fallosa - le parole dell'allenatore biancoceleste a Sky Sport - Non era facile venire fuori da dietro, ma quando ci siamo riusciti abbiamo trovato degli spazi. Nel secondo tempo ci hanno concesso molto di più, i ragazzi sono stati bravi perché abbiamo costruito tante occasioni da gol. Era una partita importante e difficile, la qualificazione è arrivata e ora ci giocheremo l'ultima gara col Galatasaray con l'obiettivo di arrivare primi. Rispetto a sabato abbiamo fatto cinque cambi, ma la formazione era estremamente competitiva con il rientro di Immobile. Zaccagni e Basic è giusto giocassero, Patric ha fatto bene da terzino, abbiamo avuto le risposte che ci servivano ".

"A Napoli non è una partita come le altre, ma sono concentrato sui miei"

vedi anche

Doppio Immobile, la Lazio batte 3-0 la Lokomotiv

Ora un'altra gara difficile, da ex, contro il Napoli al Maradona: "Ho un po' di batticuore per capire come starà la squadra all'indomani di questa partita. Poi, che quella di Napoli non sia per me una partita come le altre, è evidente, ma ora è importante recuperare al più presto". Infine un passaggio su Pedro, autore del gol dello 0-3 ed elemento fondamentale per la squadra biancoceleste: "È un giocatore fenomenale, quando è in serata può cambiare le partite ed è normale che sia così. Possiamo avere tutta l'organizzazione che vogliamo, ma la qualità dei giocatori determina la differenza", ha concluso l'allenatore della Lazio.