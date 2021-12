Lazio-Galatasaray, dove vedere la partita in tv

All'Olimpico la sfida decisiva per conquistare il primo posto nel girone E: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Novanta minuti per decidere il girone E, che ha già decretato le due squadre qualificate: Lazio e Galatasaray . Bisognerà soltanto definire in che posizione di classifica e per questo sarà decisivo lo scontro diretto dello stadio Olimpico. La prima andrà direttamente agli ottavi, mentre la seconda dovrà passare per gli spareggi contro una delle terze dei gironi di Champions League. A 90 minuti dalla fine, la Lazio è a -3 dal Galatasaray, dovrà quindi vincere la sfida dell'Olimpico per andare al primo posto.

Dove vedere Lazio-Galatasaray in tv

La gara tra Lazio e Galatasaray, valida per la sesta giornata della fase a gironi (gruppo E) di Europa League, si gioca giovedì 9 dicembre allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Paolo Ciarravano, commento Luca Marchegiani. A bordocampo Matteo Petrucci. Diretta Gol Federico Zancan.