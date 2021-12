L'Europa League si appresta a entrare nel vivo della competizione: una volta conclusa la fase a gironi, sarà infatti tempo di gare a eliminazione diretta, non prima di aver sorteggiato gli accoppiamenti dei playoff. Le prime classificate di ogni gruppo, infatti, vanno direttamente agli ottavi, mentre le seconde dovranno affrontare le squadre terze classificate in Champions , per guadagnarsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta

Al momento del sorteggio le squadre verranno accoppiate tenendo conto di un unico paletto: club dello stesso Paese non potranno affrontarsi. Le partite si disputeranno sotto forma di doppio confronto, con gare di andata e ritorno : le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa.

Quando si svolge il sorteggio?



Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si svolgerà presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera, lunedì 13 dicembre a partire dalle ore 13. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su skysport.it.