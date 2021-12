Napoli-Barcellona, i precedenti

Le due formazioni si sfideranno il 17 febbraio (andata al Camp Nou) e il 24 febbraio 2022 (ritorno al Diego Armando Maradona). Sarà soltanto la seconda volta nella storia tra Napoli e Barça che si sono affrontate in match ufficiali per la prima volta nella stagione 2019-2020. Erano gli ottavi di finale di Champions League: 1-1 all'andata a Napoli (gol di Mertens e Griezmann) e 3-1 al ritorno a Barcellona (Lenglet, Messi e Suarezz per i blaugrana; Insigne per gli uomini di Gattuso).