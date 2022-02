Porto-Lazio, dove vedere la partita in tv

Impegno in Portogallo per la formazione biancoceleste, in campo nell'andata del playoff di Europa League che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale. Porto-Lazio, ore 21, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Sarà impegnata in Portogallo la Lazio di Maurio Sarri nell’ andata del playoff di Europa League che dà accesso agli ottavi di finale della competizione. La formazione biancoceleste – reduce dalla bella vittoria in campionato contro il Bologna – sfida il Porto , primo in campionato con 60 punti, sei in più rispetto allo Sporting secondo. I portoghesi sono "retrocessi" in Europa League dopo essere arrivati terzi nella fase a gironi di Champions (erano nello stesso raggruppamento del Milan).

Dove vedere Porto-Lazio in tv

La gara tra Porto e Lazio, valida per l’andata del playoff di Europa League, si gioca giovedì 17 febbraio alle ore 21 all’Estádio do Dragão di Porto. La partita è visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile, commento Nando Orsi, a bordocampo Matteo Petrucci; telecronaca Diretta Gol – Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre) – Paolo Ciarravano