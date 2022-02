Emergenza in attacco per l'Atalanta: dopo Duvan Zapata, Gian Piero Gasperini perde anche Luis Muriel. L'attaccante colombiano è stato costretto a lasciare il campo nell'intervallo della gara di Europa League contro l'Olympiacos, vinta dai nerazzurri per 2-1. Muriel è stato sostituito a scopo precauzionale per un problema muscolare al flessore della coscia destra. Da valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, il calciatore sarà sottoposto in queste ore ai classici esami strumentali. Il colombiano, però, dovrà certamente saltare la prossima gara di campionato contro la Fiorentina al Franchi.