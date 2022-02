Gasp: "Bravi a ribaltarla, ma tutto ancora aperto"

L'allenatore dell'Atalanta commenta con lucidità il match vinto contro l'Olympiacos: "In Europa non è mai facile, siamo andati meglio nel secondo tempo e il risultato ci dà fiducia". Ancora un infortunio, si è fermato Muriel: "E' un momentaccio ma cerchiamo soluzioni per sopperire alle assenze". Sul campionato: "Riteniamo che il quarto posto è nelle nostre corde" Condividi

E' soddisfatto Gian Piero Gasperini al termine del match vinto con l'Olympiacos in rimonta grazie a una doppietta di Djimsiti: "Le partite in Europa sono sempre difficili contro squadre leader nei loro campionati e con giocatori che possono fare sempre gol - dice - Nel finale del primo tempo e nel secondo siamo andati meglio, poi sono arrivati i gol finalmente anche su calcio d’angolo e questo aiuta. Il ritorno? Ad Atene ci sarà un ambiente caldo ma potremo giocare una partita migliore, abbiamo fiducia ma la qualificazione è tutta da giocare". Tante le assenze per l'Atalanta già prima del match, poi il problema muscolare che ha costretto Muriel a fermarsi al 45': "E’ un momentaccio per quanto riguarda gli infortuni, adesso abbiamo quasi tutti gli attaccanti infortunati, proviamo a sopperire nel modo migliore e a giocarci le nostre chance - spiega ancora - Stasera ha esordito Pasalic come centravanti, magari la prossima volta ci metteremo un portiere perché non ho neanche tanti difensori".

"In Champions attraverso il campionato" vedi anche Atalanta-Olympiacos 2-1, gol e highlights Gasperini è voluto tornare ancora sulle dichiarazioni della vigilia e sul 'pessimismo' ipotizzato nell'ambiente Atalanta: "Pessimismo? Noi non siamo mai pessimisti, stiamo giocando un campionato in cui siamo protagonisti, vogliamo stare dentro all’Europa League e io non posso fare altro che elogiare questi ragazzi, poi non sempre riusciamo a giocare con una qualità elevata ma è normale". L'Atalanta è in lotta per un posto in Champions che potrebbe arrivare anche in caso di vittoria dell'Europa League: "Per arrivare in Champions è meglio passare dal campionato, vincere l’Europa League è complicatissimo, anche se noi ci teniamo, è un palcoscenico internazionale fantastico ma se proprio devo scegliere una strada dico campionato - ribadisce - Noi giochiamo contro squadre che sono forti, ma la gara con la Juve ci ha dato molta fiducia, questo sarà un campionato battagliato fino alla fine, anche negli anni scorsi siamo stati capaci di arrivare davanti a più di qualche squadra importante, saremo ben felici di arrivare al quarto posto, se riusciamo a recuperare un po’ di gente, è nelle nostre corde". Due citazioni per Koopmeiners e Boga: "Koopmeiners è forte e può giocare ovunque, ha grandi capacità tecniche e atletiche, è giovane, ha qualità per diventare un leader ed è stato un acquisto importante ma non sono molto contento di come ha giocato stasera. Boga? Ha già fatto vedere le sue qualità, nel tempo si muoverà ancora meglio, possibilmente più vicino all’area, li può essere una carta vincente"