Il centrocampista dell'Atalanta ha mostrato una t-shirt con la scritta "No war in Ukraine" dopo aver segnato il momentaneo 0-2 nello spareggio di Europa League contro l'Olympiacos. Anche il gol del definitivo 0-3 porterà la firma dell'ucraino

Gol con dedica per l'Ucraina da parte di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista dell'Atalanta, dopo aver messo a segno la rete del momentaneo 0-2 nel ritorno dello spareggio di Europa League contro l'Olympiacos, ha mostrato una t-shirt bianca con la scritta "No war in Ukraine". Un messaggio chiaro da parte del giocatore ucraino verso i suoi connazionali che stanno attraversando momenti drammatici dopo l'invasione militare russa. Sul tema, Malinovskyi aveva già preso posizione sui social: "Piango e prego per la mia Ucraina, per il nostro popolo e per la la mia casa. Questo è un crimine contro tutta l'umanità, bisogna fermare questo orrore".