Kasparov: "Tagliate fuori la Russia dai mercati finanziari"

"Tagliate fuori la Russia dai mercati finanziari globali. Assicuratevi che il sistema finanziario russo non sia più sostenibile e non possa generare risorse per la macchina da guerra di Putin. Benché lui sieda sempre su riserve liquide da oltre 600 miliardi di dollari", sottolinea. "Dovete agire - dice Kasparov - Mostrategli che dovrà pagare un prezzo. Se il mondo libero reagisce di nuovo in modo scadente, quelli si diranno che va tutto bene. Che possono sopravvivere. Se non esiste un costo per l'aggressione, se la macchina da guerra di Putin non smette di funzionare perché va in bancarotta, se non mandate il regime di Putin in bancarotta adesso, l'élite non alzerà un dito. Ribellarsi a Putin può voler dire mettere fine alla propria vita. Nessuno lo farà se non c'è una minaccia diretta ai miliardi di dollari che quella gente ha accumulato nel mondo libero", aggiunge parlando della possibilità che gli oligarchi russi si rivoltino contro Putin: "Essere terrorizzati perché non si è d'accordo con un dittatore non significa essere pronti a ribellarsi. Sono terrorizzati, ma aspettano di vedere cosa farà l'Occidente".